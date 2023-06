Guardiola distribui o prémio da Champions pelos funcionários do City

Treinador catalão terá oferecido quase 900 mil euros aos empregados do clube

O Daily Mail revela um gesto nobre de Pep Guardiola com os funcionários do Manchester City.

O treinador catalão, segundo a publicação, distribuiu o prémio de vencer a Champions, de quase 900 mil euros (750 mil libras), pelos funcionários do clube.

Seguranças, rececionistas e até o seu staff técnico, ou seja, todos os que fizeram possível o "treble", receberam uma fatia do bolo do técnico, cujo valor não se sabe com certeza qual foi, embora se aponte para as mencionadas 750 mil libras.