Guardiola destaca Bernardo Silva: "Compreende tudo, é especial"

Manchester City venceu o Bayern por 3-0 na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões e o técnico espanhol diz que perdeu "dez anos de vida"

Sobre o jogo: "É um resultado incrível, mas sei o que significa ir a Munique e temos de fazer algo diferente para não sofrer tanto com a qualidade que eles têm, e vamos tentar fazê-lo. Olhando para o banco deles, havia sempre uma ameaça. Fomos agressivos, o segundo golo foi devido a isso."

Emoções: "Não foi confortável. Emocionalmente estou destruído. Hoje perdi dez anos. Agora tenho de relaxar, ter um dia livre e preparar o jogo contra o Leicester."

Evolução do jogo: "Foi um grande jogo da Liga dos Campeões entre duas grandes equipas. Foi muito equilibrado durante 55 ou 60 minutos. Fizemos um grande golo através de Rodri, mas não conseguimos controlar os espaços, com Musiala e Gnabry. Talvez nos primeiros 10-15 minutos do segundo tempo eles tenham sido melhores e tiveram as suas hipóteses, mas depois ajustámo-nos e na recta final fomos melhores".

Sobre Haaland: "Na primeira metade ele esteve desligado, não estava lá. Na segunda parte, ele já integrou a manobra da equipa".

Sobre Bernardo Silva: "Ele é um jogador de futebol, o que significa isso? Ele joga em todo o lado porque compreende o jogo, tem a capacidade de ler. Ele é tão importante neste tipo de jogos.... Quando o Davies arranca, não consegues pará-lo, mas o Bernardo tem a capacidade de ler as posições, dar-nos o passe extra. Ele pode jogar como médio, pode jogar como um falso nove, ele marca muitos golos ultimamente. Ele é um jogador que se lhe dissermos para jogar nesta posição, ele compreende tudo. É um jogador a quem dizes para jogar numa posição e depois não tens de acrescentar nada. Ele é um dos melhores jogadores que já treinei na minha vida. Ele é especial".