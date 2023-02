Guardiola após empate frente ao Leipzig: "Não pensei vir cá e ganhar 4-0..."

Técnico dos cityzens não fez substituições diante da formação alemã, que alinhou com André Silva a titular.

O Manchester City, com Rúben Dias e Bernardo Silva a titulares, empatou na quarta-feira 1-1 em casa do Leipzig, que alinhou com André Silva no onze inicial, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Após a partida, Pep Guardiola, que não fez qualquer substituição frente aos alemães, começou por justificar essa decisão: "Eu tenho a opção de fazer até cinco mudanças, mas isso não significa que tenha de fazê-las. Sou muito bom treinador para decidir o que tenho de fazer".

Quanto ao resultado, o técnico dos cityzens admitiu que o Leipzig impôs-se em termos físicos, mas elogiou a forma como a sua equipa controlou a partida na primeira parte.

"No geral, estou muito contente. Não temos uma equipa que possa competir com muitas transições. Eles são melhores do que nós [nesse aspeto], são mais rápidos, exceto do que Kyle [Walker] e Erling [Haaland]. O resto não tem esse ritmo. Precisamos de ter o controlo como na primeira parte. Tivemos ocasiões do nada, os nossos lances de bola parada estiveram perto de nos dar dois ou três golos", apontou.

"As minhas expetativas não eram altas. Não pensei vir cá e ganhar 4-0, nem por um segundo. A partida que temos jogar é a dois jogos, 180 minutos. Não quero perder 4-3 e 4-0 aqui. Temos de estar abertos em Manchester, é isso que vai acontecer", completou Guardiola.

A segunda mão está marcada para o dia 14 de março, no estádio Etihad.