Guardiola: "A Champions é uma moeda, mas estava escrito nas estrelas..."

Declarações de Pep Guardiola, treinador do Manchester City, após a conquista da Liga dos Campeões, na sequência da vitória por 1-0 sobre o Inter na final, em Istambul.

Como se sente? "Cansado, calmo e satisfeito. É tão difícil vencer esta prova... Eles [jogadores] são muito bons. Eu disse-lhes ao intervalo para serem pacientes e que precisavam de sorte. Se não fosse por Ederson ou por falharem, eles podiam ter empatado. Esta competição é uma moeda, mas estava escrito nas estrelas, ela pertence-nos".

Análise: "Não estivemos ao nosso melhor nível. Depois do Mundial, a equipa deu um passo em frente e estivemos nestes momentos. Mas não foi a nossa melhor exibição".

Pretende revalidar o título na próxima época? "Eu não tenho energia para pensar na próxima época, é impossível. Precisamos de uma pausa, [esta temporada] foi muito longa. Os nossos jogadores vão ter jogos internacionais agora e a UEFA e a FIFA deviam pensar sobre isto. A Premier League acabou há duas ou três semanas e agora as pessoas vão ter de voltar. É demasiado, mas vamos começar do zero na próxima época".

Festejos: "Vamos festejar no hotel com as nossas famílias e amigos. Na segunda-feira, vai haver um desfile em Manchester. Com esta competição, o triplete é muito difícil".