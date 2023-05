Grealish responde a Guti nas redes sociais: "Ele não passa por ninguém"

Internacional inglês não gostou dos comentários do antigo jogador do Real Madrid, que, antes da segunda mão, teceu várias críticas ao Manchester City e a Pep Guardiola

Jack Grealish não deixou passar em claro as críticas de Guti, antigo jogador do Real Madrid e atual comentador do programa "El Chiringuito".

Falando do internacional inglês como alguém que "não passa por ninguém", o ex-médio criticou ainda a falta de substituições de Guardiola e a colocação de Bernardo Silva na ala.

Nas redes sociais, após o 4-0, no Etihad, e consequente passagem do Manchester City à final da Liga dos Campeões, Grealish respondeu com um emoji.

