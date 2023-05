Grealish após empate em Madrid: "Nunca tinha tido cãibras, mas tive nas duas pernas"

Declarações de Grealish após o Real Madrid-Manchester City (1-1) na primeira mão da semifinal da Liga dos Campeões

Sobre o jogo: "Adorei. Podemos ter alguns nervos, mas estas são as noites para as quais jogamos futebol e com as quais sonhamos. Num estádio e num jogo como este... é como um sonho tornado realidade."

Sobre a derrota nas meias-finais do ano passado com o Real Madrid: "Este ano temos uma equipa nova, jogadores diferentes. Já foi há um ano. Aprendemos muito desde o ano passado. Temos o equilíbrio perfeito entre a experiência e os jovens de classe mundial. Nunca me senti tão confiante quando entro em campo com os jogadores à minha volta."

Estilo de jogo: "É difícil. Eles deixaram-nos fazer o primeiro passe algumas vezes e depois fizeram uma pressão alta. Jogar contra o Carvajal, não consigo contar a quantidade de pessoas que me disseram que não sabia como seria. Foi uma boa batalha, gostei muito. Estou cansado. Nunca tinha tido cãibras, mas tive-as nas duas pernas."

Os golos: "Todos nós vimos jogos como eles sofreram alguns golos, mas esta noite defenderam muito bem. Pensei que só iríamos marcar com um remate à entrada da área. Quando caiu no Kevin, foi inacreditável. Vemos isso todos os dias nos treinos. Não escolheria outra pessoa para o fazer."

Segunda mão em casa: "Acho que o Brentford, antes do Campeonato do Mundo, foi a última vez que empatámos um jogo em casa. No Etihad, sentimo-nos imparáveis. Viemos aqui para tentar ganhar, mas mostra o nosso caráter estar a perder por um golo num lugar como este. No final, penso que foi um resultado justo. Eles tiveram as suas oportunidades, nós tivemos algumas."

Mensagem da mãe: "Gostei muito do jogo. Recebi uma mensagem da minha mãe antes do jogo a dizer que estas são as noites com que sonhava quando era miúdo. Toda a gente no mundo estava a ver. Às vezes, beliscamo-nos a nós próprios. Esta é a vida, não é?"