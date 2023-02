Graham Potter: "Inglês de Enzo Fernández é limitado"

Treinador do Chelsea preferia um melhor domínio da língua

O treinador do Chelsea, Graham Potter, está bem satisfeito com os desempenhos de Enzo Fernández, mas salienta um obstáculo que torna mais complicada a rápida assimilação das suas ideias. "Creio que é preciso mais do que um par de semanas para conhecer alguém apropriadamente, especialmente alguém como Enzo, cujo inglês é limitado. Mas vocês veem como eles [os reforços de janeiro] se portam e quais as suas qualidades. Estou realmente satisfeito pela forma como eles se adaptaram ao grupo e como os restantes jogadores os ajudaram a adaptarem-se", afirmou, incluindo no "pacote" jogadores como João Félix ou Mudryk.

"É um plantel que nos deixa muito entusiasmados, mas ao mesmo tempo sabemos que é um desafio e que há coisas que temos de fazer. Estamos todos a começar a trabalhar juntos, então temos que dar um tempo e entender-nos uns aos outros. Mas há um bom espírito e boa harmonia. Portanto, embora haja desafios, também há coisas para nos alegrar-nos", acrescentou o treinador dos blues, que esta quarta-feira jogam em Dortmund para a Liga dos Campeões.