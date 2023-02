Graham Potter após derrota em Dortmund: "Sofrer um golo dessa forma..."

Graham Potter, treinador do Chelsea, com Raphael Guerreiro em primeiro plano

Declarações de Graham Potter, treinador do Chelsea, após a derrota com o Dortmund (1-0) na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Sobre o jogo: "No geral, ficámos satisfeitos com o desempenho em grandes partes do jogo. É complicado longe de casa na Liga dos Campeões, num ambiente hostil contra uma equipa que se encontra num bom momento. Foi uma primeira parte equilibrada, gerimos o jogo bastante bem com boas oportunidades para contra-atacar e batemos na barra. Depois, na segunda parte, à exceção de uma ação decisiva em que não nos saímos suficientemente bem, fomos uma equipa dominante, a melhor e criámos algumas boas oportunidades. Talvez precisássemos de um pouco de sorte e de um pouco de acerto na finalização. É o intervalo. É um confronto equilibrado."

Golo sofrido: "Temos de fazer melhor. Estávamos a pressionar na altura e éramos a melhor equipa, por isso, sofrer um golo dessa forma é dececionante. Mas os jogadores são honestos, eles sabem que podem fazer melhor. Temos de os ajudar, claro, mas temos de nos concentrar no aspeto positivo que foi o desempenho. Mais um passo em frente para nós."