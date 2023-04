Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Manchester City adiantou-se contra o Bayern com um golaço de Rodri, aos 27' (1-0). De longe, de pé esquerdo, Rodri recebeu de Bernardo Silva, apontou e colocou a bola no canto superior esquerdo com um remate em jeito espetacular. Foi o seu primeiro golo na Champions