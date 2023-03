Galtier recusa abordar futuro no PSG e lamenta: "Tínhamos grandes esperanças..."

Declarações de Christophe Galtier, treinador parisiense, após o Bayern-PSG (2-0), jogo relativo à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Eliminação: "Não marcámos nas nossas fases melhores. Tivemos uma primeira parte muito boa, em que conseguimos competir com o adversário. Infelizmente, não conseguimos tirar partido das situações que tivemos. Na segunda parte, sofremos um golo estúpido. A este nível, temos de ser mais lúcidos. Não devemos ter vergonha de jogar com passes longos".

Bayern deu uma lição ao PSG? "Não sei se é uma lição a aprender, mas é uma frustração, uma desilusão. Tivemos muitas ausências importantes nos dois jogos. Tivemos de mudar os centrais na primeira parte, o que nos enfraqueceu. Mas não podemos repetir a eliminatória, temos de olhar para o futuro".

Como está a equipa? E quanto ao seu cargo, está seguro? "Todos estão muito desapontados, tínhamos grandes esperanças para o jogo da segunda mão. É demasiado cedo para falar do meu futuro. Depende da direção, do meu presidente. Vou continuar no meu percurso e mantenho-me concentrado no final da época, com muita alegria e determinação".