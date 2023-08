Galatasaray vence e play-off da Champions é miragem para João Henriques

Galatasaray com vitória tranquila na Eslovénia

Redação com Lusa

Olimpija Ljubljana perdeu por três golos sem resposta na receção aos turcos.

O Olimpija Ljubljana, treinado pelo português João Henriques, perdeu na receção aos turcos do Galatasaray, por 3-0, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol, comprometendo a passagem ao play-off.

O técnico luso já tinha dirigido na ronda anterior o Olimpija a um feito histórico, ao alcançar pela primeira vez a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, depois de eliminar os campeões da Bulgária, o Ludogorets, mas agora a tarefa apresentava-se ainda mais complicada perante uma das melhores equipas turcas, o Galatasaray, com um orçamento incomensuravelmente superior ao da formação eslovena.

Ainda que tivesse sofrido um golo cedo, logo aos nove minutos, pelo avançado Kerem Akturkoglu, o Olimpija encarou o adversário sem receio, equilibrou o jogo e merecia ter chegado ao intervalo com um empate no resultado.

No entanto, na segunda parte a equipa turca superiorizou-se claramente e justificou os dois golos que fez neste período, o primeiro aos 48 minutos, pelo veterano internacional belga Dries Mertens e o segundo, aos 90+1, pelo avançado Halil Dervisoglu, que entrara aos 86, a render Baris Yilmaz.

O Galatasaray, que contou no onze com o internacional português Sérgio Oliveira, ex-FC Porto, que seria substituído já muito perto do apito final, teve ainda um golo que não foi validado aos 57 minutos, por Abdulkerim Bardackci.

O jogo da segunda mão terá lugar na próxima semana, em 15 de agosto, a partir das 19:00, em Istambul.