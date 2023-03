Franceses revelam atitude do presidente do PSG após eliminação na época passada

Nasser Al-Khelaifi terá obrigado todo o plantel a seguir viagem de Madrid para Paris. Vários jogadores já tinham saídas programadas na capital espanhola e atitude não caiu bem junto do plantel.

O PSG continua sem atingir a glória europeia. Apesar do muito dinheiro investido, o clube só conseguiu chegar a uma final de Champions, em 2020, perdida ante o Bayern. Ainda assim, a eliminação aos pés do Real Madrid, na época transata, terá sido um dos momentos mais dolorosos do projeto e, em França, foram revelados alguns dos bastidores dessa eliminatória de oitavos de final que parecia encaminhada para os parisienses e que acabou com passagem dos merengues.

De acordo com o RMC Sport, Nasser Al-Khelaifi, o presidente do clube, terá obrigado toda a comitiva a seguir para Paris, no final da segunda mão, realizada em Madrid e que acabou com triunfo do Real, por 3-1, após mais uma reviravolta. A atitude não caiu bem junto do plantel, com vários jogadores a já terem programadas saídas na noite da capital espanhola.

O episódio acabou por ser o início do fim para Leonardo, diretor desportivo, e Pochettino, técnico, que acabaram por abandonar o Parque dos Príncipes, sendo substituídos por Luís Campos e Christophe Galtier.