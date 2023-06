Final da Champions voltou a ser caótica: "Regressámos depois das 3h00"

Muito criticada pelo caos que antecedeu a anterior edição da final da Champions, em Paris, a UEFA voltou a receber críticas devido à logística na entrada e saída dos adeptos do Manchester City e Inter em Istambul.

Após o caos registado no Stade de France, em Paris, na edição anterior da Liga dos Campeões, a final da prova voltou a ficar marcada por confusão, desta vez em Istambul, devido ao elevado trânsito da cidade turca, que atrasou a entrada e saída do estádio Ataturk por parte dos adeptos do Manchester City e Inter.

De acordo com o jornal The Guardian, vários adeptos só conseguiram regressar ao hotel onde estiveram hospedados, no centro de Istambul - estádio fica na periferia - às altas horas da madrugada, após um pontapé de saída que começou às 22h00 locais.

Houve até relatos de adeptos que ficaram retidos no estádio durante três horas antes de poderem iniciar a viagem de regresso a casa, devido à procura massiva dos autocarros gratuitos de transporte para a cidade. "Foi uma confusão. Quando finalmente entrámos num autocarro, ficou parado durante 90 minutos sem se mexer. Regressámos depois das 3h00", relatou um adepto inglês.

Também os acessos do estádio foram alvo de queixas por parte dos fãs, com um adepto italiano a revelar ao The Independent: "A nossa saída do estádio foi perigosa. Toda a gente estava a passar por uma pequena saída, que não era suficientemente grande para duas pessoas passarem. Milhares de pessoas estavam a tentar atravessá-la, tal como as escadas em ruínas que levavam ao parque de estacionamento. A partir daí, as famílias caminharam ao longo das auto-estradas, à procura de táxis. Era perigoso".

A viagem até ao palco da final da prova milionária também foi tudo menos tranquilo para os adeptos, com um deles a explicar ao The Telegraph que o calor sentido nesse dia e o já referido congestionado trânsito de Istambul motivou episódios drásticos nos autocarros que os transportaram.

"Um homem vomitou no autocarro, por causa do calor. Outros precisavam tanto de ir à casa de banho que urinavam pelas janelas e pelos buracos", afirmou. "Tivemos de abandonar o nosso autocarro e subir um matagal íngreme e infestado de silvas para chegar a tempo do pontapé de saída. Antes de lá chegarmos, tivemos de deslizar por um muro de pedra e saltar por cima de um esgoto a céu aberto", revelou outro, ao The Independent.

A final da Liga dos Campeões, entre Manchester City e Inter, foi vencida pelos ingleses (1-0), que conquistaram o primeiro título europeu da sua história.