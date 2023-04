Festejo de Rafael Leão é marca registada nas escolas primárias de Milão

Exibição do português nos quartos de final da Liga dos Campeões foi lembrada na cidade

Rafael Leão arrancou, ao seu estilo, para um lance individual de fantasia e que valeu o golo a Giroud que encaminhou a passagem às meias-finais da Liga dos Campeões. Na porta Garibaldi, onde muitos adeptos se concentraram para ver o encontro, havia inúmeras camisolas do português. Apesar de algum desconsolo com algumas perdas de bola, o lance que proporcionou a meia-final aos rossoneri foi recebida em euforia e foram gritadas palavras de ordem. "Mágico", "incrível", "impossível", pôde ouvir-se. Já no rescaldo desse encontro, muitos milaneses exibiram, orgulhosamente, o equipamento e assim foram trabalhar. Vários, com o número 15, o de Leão nas costas.

"Tenho esta camisola desde fevereiro do ano passado. Foi o jogador que mais desequilibrou na época e ajudou-nos com o título. Faz a diferença, como poucos", destacou, enquanto parava para um café rápido, Tommaso Sitzi, desejando que o jogador "fique no Milan", apesar de entender que o "clube possa achar melhor uma venda este verão".

Enquanto se anda pela cidade é visível que Leão é um ídolo para graúdos e miúdos. Nos recreios de várias escolas primárias na periferia da cidade, a camisola de Leão sobressai nas peladinhas na areia e cimento. E vários, mal encostam a bola para a baliza, imitam o festejo do avançado de 23 anos, que simula estar quase a receber uma chamada telefónica. É um dos jogadores que encanta a Serie A neste momento.