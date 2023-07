Farul, de Diogo Queirós, eliminado da Liga dos Campeões

Central português do Farul ficou pelo caminho. Fangueiro ficou a conhecer possível adversário.

Os romenos do Farul Constanta tinham ganho 1-0 ao Sheriff na primeira mão da primeira eliminatória da Champions, mas esta terça-feira, com Diogo Queirós no banco (e Bruno Vianna fora dos 23), foram derrotados por 3-0 em Tiraspol, após prolongamento, resultado que qualifica os moldavos para a segunda ronda.

Nessa fase irão defrontar o Maccabi Haifa, que somou a segunda vitória (2-1) sobre os malteses do Hamrun, depois de terem goleado na primeira mão (4-0).

Outro duelo já definido é o Zalgiris-Galatasaray, depois dos lituanos terem afastado o Struga na sua própria casa, com um triunfo por 2-1 após o nulo em Vilnius.

Também certo ficou o Breidablik-Copenhaga, num confronto entre equipas escandinavas que terá a primeira mão na Islândia.

Na quarta-feira joga o Hesperange, treinado pelo português Carlos Fangueiro, que empatou na Eslováquia (1-1) com o Slovan e agora tenta aproveitar o fator casa para seguir em frente. Caso passe, irá defrontar o Zrinjski, da Bósnia.