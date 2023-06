Ex-Chelsea recorda final de 2021: "O Manchester City também era favorito..."

Festa do Chelsea, em 2021

Willy Caballero, antigo guarda-redes do Manchester City, assistiu à conquista de uma Liga dos Campeões frente aos citizens, em 2021, e anteviu a final desta edição da prova milionária, atribuindo total favoritismo aos ingleses, apesar de avisar para os perigos de desvalorizar o Inter.

Willy Caballero, veterano guarda-redes do Southampton, representou o Manchester City entre 2014 e 2017, tendo assistido posteriormente, em 2021, à conquista da Liga dos Campeões pelo Chelsea - não foi declarado vencedor devido a não ter realizado jogos na prova -, após vitória na final frente aos citizens (1-0).

Em entrevista ao jornal Marca, o guardião argentino, de 41 anos, em jeito de antevisão à final da presente edição da prova milionária, no sábado, começou por recordar essa partida, no Estádio do Dragão.

"Foi um ano estranho para nós. Chegou Tuchel, após Lampard, com umas ideias muito boas e parecidas às de Guardiola. Um dos treinadores contou-me que ele era um apaixonado por Pep [Guardiola] e que na Alemanha tinha ido falar com ele. Começámos a ganhar jogos rapidamente e a sentir-nos fortes animicamente e ao nível futebolístico. Ganhámos ao Atlético, FC Porto, Real Madrid... No final da temporada, chegámos [à final da Champions] de forma justa. Tuchel preparou muito bem a final. Se analisares o jogo, o City teve mais posse, jogou perto da nossa área, mas nós tivemos solidez defensiva. Fomos melhores nas duas áreas e ganhámos", analisou.

Quanto à final deste ano, em que os citizens, que já venceram a Premier League e a Taça de Inglaterra, estando a uma vitória de conquistar um inédito triplete na história do clube, vão defrontar o Inter, Caballero admitiu que o favoritismo está do lado inglês, mas avisou para os perigos de desvalorizar os italianos.

"Nesse ano, contra o Chelsea, [o Manchester City] também era favorito, tal como agora. Creio que subestimar o Inter é um erro, mas não penso que os jogadores do City o façam. Isso poderia ser a maior motivação do Inter. Para além disso, eles sabem que há dois anos perderam a final", referiu.

Em jeito de conclusão, Caballero foi questionado sobre qual foi o jogador do City que mais o impressionou dos seus tempos no clube, com o guarda-redes a destacar o internacional português Bernardo Silva, devido à sua capacidade de drible e controlo de bola.

"Sempre disse que Kevin De Bruyne é especial e merece a Champions quase mais do que o próprio City, por tudo o que fez nos últimos anos. Mas eu gosto dos lentos que são rápidos e aí destacaria o Bernardo [Silva]. O Inter também tem um, [Nicolò] Barella. Bernardo, tal como Cesc [Fàbregas], Jorginho... gosto de como joga. Não é muito rápido, mas não consegues tirar-lhe [a bola] e livra-se de um ou dois jogadores facilmente", concluiu.

A final da Liga dos Campeões, entre Manchester City e Inter, está marcada para sábado, às 20h00, em Istambul.