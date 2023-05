Evra no centro de uma confusão após o jogo entre City e Real Madrid

Antigo lateral discutiu com um membro da equipa técnica de Guardiola.

Patrice Evra esteve no centro de uma confusão após o jogo entre City e Real Madrid, da segunda mão das meias-finais da Champions. O antigo lateral internacional francês, que se notabilizou por exemplo, ao serviço do Manchester United, envolveu-se numa discussão com um membro da equipa técnica de Guardiola, tendo depois explicado, à CBS, o que aconteceu.

"Estava a olhar para mim e a dizer: 'Esta é para ti, esta é para ti'. Cheguei perto dele e perguntei-lhe o porquê de estar tão agitado, e ele disse: 'No ano passado disseste na televisão que o Manchester City se tinha borrado todo e que tinha perdido por causa disso. Este ano não se borraram'", contou o agora comentador.

O Manchester City, recorde-se, qualificou-se pela segunda vez para a final da Liga dos Campeões, ao golear em casa o Real Madrid, detentor do troféu, por 4-0, na segunda mão das meias-finais.

Depois do empate a um golo em Madrid, o português Bernardo Silva fez os dois primeiros golos dos citizens, aos 23 e 37 minutos, com o brasileiro Éder Militão (76) a marcar na própria baliza e o argentino Julián Álvarez (90+1) a fazer o 4-0.