Eurodeputado italiano quer levar FC Porto-Inter ao Parlamento Europeu

O FC Porto tinha avisado que só entrariam adeptos italianos com bilhetes comprados ao clube de Milão, para a bancada dos visitantes

O eurodeputado italiano Carlo Fidanza pretende levar a polémica da entrada dos adeptos do Inter no Estádio do Dragão a Bruxelas.

Segundo escreve a La Gazzetta dello Sport, Carlo Fidanza esteve também no Dragão e testemunhou que muitos adeptos não entraram no recinto para ver o FC Porto-Inter, pelo que evidenciou a intenção de colocar a questão no Parlamento Europeu.

Recorde que na véspera da partida, o FC Porto comunicou que apenas entrariam adeptos do Inter para a zona dedicada em exclusivo para os visitantes e com bilhetes comprados ao clube italiano. Uma situação que a própria UEFA confirmou esta quarta-feira.

No entanto, centenas de adeptos do Inter compraram bilhetes para outras bancadas do Dragão, sendo impedidos de entrar, como estava previsto, acabando por congestionar as entradas das bancadas.

O Inter apresentou queixa à UEFA, que está a analisar o caso.

Entretanto, em Itália, algumas associações de consumidores prontificaram-se para pagar as despesas de alojamento, bilhetes e voos a adeptos que tinham bilhete e não entraram.