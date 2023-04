Declarações de Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Sporting, referente à primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa e marcado para esta quinta-feira (20h00)

Momento e polémicas à volta da Juventus: "Somos a Juventus. Em maio, se passarmos esta eliminatória, o calendário enche-se de meias-finais. Vamos ver se conseguimos chegar à final da Taça de Itália e, depois, temos 27 pontos à disposição na liga. A equipa está sólida em relação às notícias que chegam ou não chegam. Desta experiência única todos nós saímos mais fortes, todas as situações se transformam em oportunidades. Há sempre uma saída e uma pessoa tem que ser forte para a encontrar. Pensamos no campo e a direção é que tem de pensar em defender-se. Apesar da derrota com a Lázio, fizemos 59 pontos e agora temos mais 27 para conquistar. Gostem ou não, somos a segunda melhor equipa da liga. Isso é claro para todos, mesmo para os que não fiquem contentes com isso."

Vencer a Liga Europa? "Ganhar um jogo é mais fácil, ganhar uma competição é mais difícil. Vencer é sempre algo de extraordinário, não tem nada de normal. A Liga Europa é uma competição difícil, é preciso ser-se muito forte, voltar a jogar uma final seria um ótimo sucesso. Faltam quatro jogos, faremos a primeira amanhã e outra daqui a uma semana."

Futebol italiano na Europa: "Estou feliz com o que o Inter fez na última terça-feira. Esta quarta, há um Milan-Nápoles, é bom para o futebol italiano. Se estamos aqui é porque merecemos jogar na Liga Europa. Faremos o possível para voltar a disputar a Liga dos Campeões, mas não estou surpreendido com os resultados dos italianos. Agora, medo não temos. Quando ouço falar em medo... Ter medo é um bom sinal, significa ter respeito. Caso contrário, a pessoa tende a espalhar-se. Tenho a sorte de ter Danilo, Bonucci, Perín. O próprio Pinsoglio. Alguém me escapa, mas estou a pensar em Cuadrado, Alex Sandro, que está há muitos anos na Juventus. Passaram isso para os jovens, que jogaram com sorte, porque no azar há sempre alguma sorte, não vimos o Pogba, mas vimos jovens que podem ser o futuro. Graças à experiência, à capacidade dos mais velhos para capacitar os jovens, eles trouxeram entusiasmo num momento difícil. Tenho sorte de ter esses jogadores e homens no balneário."

Qual é a melhor versão da Juve? "Aquela que ganha."