Richarlison: "Esta época está a ser uma merda porque não tenho minutos"

O Tottenham caiu nos oitavos da Liga dos Campeões e Richarlison não reagiu nada bem à eliminação. No final do encontro com o Milan, que terminou empatados sem golos, o internacional brasileiro criticou Antonio Conte publicamente.

"Começar como suplente? Foi algo que não entendi. Vinha de uma sequência boa, estava bem, vinha de duas vitórias e, de repente, colocou-me no banco. Frente ao Wolves, colocou-me cinco minutos. Conte pediu-me para fazer um teste no centro de treinos. Disse-me que, se estivesse bem, ia a jogo. Quando chega o jogo, coloca-me no banco. São coisas que não dão para entender. A mim não me disse nada. Vamos ver o que diz amanhã. Sou profissional, trabalho todos os dias e quero jogar! Faltam-me minutos, falta-me tempo. Esta temporada - peço desculpa - está a ser uma merda porque não tenho minutos. Sofri um pouco com as lesões, também", explicou o brasileiro, que foi lançado a 20 minutos do final do encontro, quando o Tottenham procurava um golo que levasse a eliminatória para prolongamento.

Continuando nas críticas ao treinador, Richarlison lamentou a postura da equipa, que tinha de procurar um golo pois estava em desvantagem na eliminatória, depois do desaire na primeira mão, por 1-0.

"Estamos fora da maior competição de clubes. A equipa não pode jogar assim a precisar de um golo. Temos de colocar a equipa para a frente, especialmente na segunda parte. Agora não há muito que falar, não é estar a encontrar culpados", explicou.