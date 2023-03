Eliminação do PSG nos oitavos não ditará saída de Mbappé

De acordo com o L"Équipe, uma segunda queda consecutiva nos oitavos seria um rude golpe, mas não significaria que Mbappé abandonasse o PSG

A segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, em Munique, promete ser um jogo decisivo para o PSG, mas não fatal para o futuro de Kylian Mbappé, que tentará, juntamente com os seus colegas, recuperar uma desvantagem de 0-1.

De acordo com o jornal L"Équipe, o craque francês continua a acreditar no projeto do clube e nem uma segunda queda consecutiva nos oitavos poderá levar a uma saída no próximo verão. Nesse cenário, também estaríamos a falar de derrotas contra Real Madrid e Bayern de Munique, dois colossos com muito mais experiência na competição do que o PSG.

Com contrato até 2025, uma boa Liga dos Campeões, no entanto, podia encaminhar a renovação automática de Mbappé por mais um ano, até 2026, deixando o PSG mais seguro numa eventual negociação, lembra o mesmo jornal.

Tranquilo com a situação de uma das suas principais estrelas, o PSG já trabalha para fortalecer o plantel da próxima temporada e dar ainda mais opções de sucesso na Liga dos Campeões. A iminente chegada de Milan Skriniar, do Inter, é um exemplo.