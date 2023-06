Após a conquista da primeira Liga dos Campeões da história do Manchester City, um jornalista brasileiro revelou ter feito uma aposta com Ederson, na qual rapariam o pelo facial um do outro em caso de vitória dos citizens na final da prova, sendo que ambos cumpriram a promessa em direto.

Assista ao momento:

ederson shaving the reporters moustache and getting his goatee shaved on live tv pic.twitter.com/zZMksKXtFj - jess (@leroytsane) June 10, 2023