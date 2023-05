"É um sonho, pela minha família, pela minha mulher e pelo filho que está a chegar"

Declarações de Lautaro Martínez após o Inter-Milan (1-0), da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões

Marcar o golo e qualificação para a final: "Foi incrível. Sempre quis estar aqui, é a coisa mais bela do mundo, é um sonho. É pela minha família, pela minha mulher e pelo filho que está a chegar. Há muita história neste jogo. Senti-o, disse-o no balneário. Fizemos um bom trabalho nos dois jogos. Quando se tem um bom grupo, tudo é mais fácil. O Inter merecia viver esta noite, estes são momentos muito importantes para um jogador. Sempre que entro em campo tento dar o meu melhor e ajudar os meus companheiros. Sabíamos que tínhamos uma hipótese de chegar ao fim da Liga dos Campeões. A final? Seja qual for o rival, as finais têm de ser jogadas para ganhar. Temos de dar o nosso melhor nos jogos que faltam para terminar o mais alto possível."

Liga italiana? "Já começámos a nova época. Mas hoje conseguimos algo importante."

Empate com a Salernitana, hoje a equipa transformou-se: "Sim. Temos jogadores de tanta qualidade. Perdemos muitos pontos no campeonato, mas na Champions demonstrámos que temos jogadores que podem fazer coisas importantes com esta camisola."