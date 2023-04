"É estranho enfrentar o Nápoles pela terceira vez em dias, mas ainda bem que é o caso"

Depois de ter vencido o Nápoles na 28.ª jornada da Serie A (4-0) e na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões (1-0), o Milan vai tentar carimbar a passagem às "meias" da prova milionária em mais um jogo frente aos compatriotas, desta vez no Estádio Diego Armando Maradona.

Stefano Pioli, treinador do Milan, anteviu esta segunda-feira a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, em casa do Nápoles, nesta que será a terceira vez que os dois emblemas se defrontam em abril.

Em declarações aos meios do clube, o técnico rossoneri salientou que o curto espaço de tempo que separa os jogos com o rival italiano não é normal, mas encarou a situação como positiva para o Milan.

"Estamos muito motivados e concentrados e estaremos muito determinados em tentar atingir este objetivo. Esperamos um ambiente completamente diferente comparado com ao do último jogo da Liga [em Nápoles]. Mas é igualmente verdade que estes ambientes trazem-nos muita motivação e energia. É um bocado estranho que nos encontremos pela terceira vez numa questão de dias, mas ainda bem que é o caso. Será certamente um jogo extasiante, estamos a falar da possibilidade de uma de nós chegarmos às meias-finais da Liga dos Campeões, por isso será um jogo de alto nível, com qualidade, atenção, determinação, intensidade e energia", assegurou.

"A confiança está presente e tem de estar, mas porque estamos cientes das nossas qualidades, não é por causa de termos vencido o nosso adversário. Conhecemos as nossas situações, a nossa forma de jogar e vamos jogar com muita confiança. Temos uma vantagem muito pequena, mas este ano o Nápoles, especialmente na Liga dos Campeões, marcou uma média de três golos em casa frente a adversários como o Eintracht, Rangers, Ajax e Liverpool. Temos uma pequena vantagem, mas este é um jogo a eliminar e temos de o conquistar. Será certamente uma partida de alto nível", completou Pioli.

