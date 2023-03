Duelo de candidatos e confronto de Serie A: eis os quartos da Champions

Além de ter escapado às equipas, teoricamente, mais fortes, o Benfica também seguirá o caminho mais acessível rumo à final de Istambul, uma vez que medirá forças com o vencedor da eliminatória entre milaneses e napolitanos caso se apure para as meias-finais

O confronto Manchester City-Bayern Munique constitui-se como uma espécie de final antecipada da Liga dos Campeões de 2022/23, determinou esta sexta-feira o sorteio dos quartos-de-final, que colocou o Inter Milão no caminho do Benfica.

Os italianos, que eliminaram o FC Porto nos "oitavos" (1-0, em Itália, e 0-0, no Estádio do Dragão), surgiam como um dos adversários menos problemáticos para o líder da Liga Bwin, que já conquistou dois títulos europeus, em 1961 e 1962, mas nunca ultrapassou os quartos-de-final no atual formato da prova.

Além dos dois principais candidatos à conquista do troféu, o clube lisboeta evitou também o Real Madrid, recordista destacado de títulos na "Champions", com 14 troféus conquistados (entre os quais na época passada), que defrontará o Chelsea, enquanto Milan e Nápoles protagonizam um embate exclusivamente italiano.

Além de ter escapado às equipas, teoricamente, mais fortes, o Benfica também seguirá o caminho mais acessível rumo à final de Istambul, uma vez que medirá forças com o vencedor da eliminatória entre milaneses e napolitanos caso se apure para as meias-finais, pelo que só poderá defrontar equipas transalpinas até ao jogo decisivo.

O confronto entre Manchester City e Bayern Munique, campeões de Inglaterra e Alemanha, é, no entanto, o jogo de maior cartaz da ronda, e vai proporcionar alguns reencontros marcantes, desde logo do treinador espanhol Pep Guadiola com o clube bávaro, que treinou entre 2013 e 2016.

O defesa internacional português João Cancelo, que foi emprestado pelo Manchester City ao Bayern em janeiro, aparentemente, em rota de colisão com Guardiola, voltará a encontrar os compatriotas Rúben Dias e Bernardo Silva, mas agora do lado oposto da "barricada".

De um lado estará o terceiro clube com mais títulos na competição (seis, em igualdade com o Liverpool), atual líder da Liga germânica, e do outro um emblema ainda em busca do primeiro troféu (perdeu a final de 2021, frente ao Chelsea), segundo classificado da Premier League, atrás do Arsenal, eliminado com estrondo pelo Sporting na quinta-feira, na Liga Europa.

Apesar das diferenças no palmarés, Manchester City e Bayern albergam, provavelmente, os dois melhores plantéis da atualidade, com suplentes que fariam as delícias de alguns dos maiores clubes europeus, com os "citizens" a contarem com o melhor marcador desta edição, o avançado norueguês Erling Haaland, autor de 10 golos, cinco dos quais na goleada (7-0) ao Leipzig, na terça-feira.

O Benfica ainda não perdeu nesta "Champions", mesmo tendo medido forças com Juventus e Paris Saint-Germain na fase de grupos, apresentando um saldo de seis vitórias e dois empates (que se somam a quatro triunfos nas pré-eliminatórias), e talvez não pudesse ter escolhido melhor adversário.

O Inter Milão já ergueu três vezes o troféu (1964, 1965 e 2010, a última das quais sob o comando do treinador português José Mourinho), mas esta época está longe de intimidar, como ficou demonstrado frente ao FC Porto, ocupando o segundo lugar da Liga italiana, à enormidade de 18 pontos do Nápoles.

Segundo posicionado no campeonato espanhol, muito longe do rival FC Barcelona, o Real Madrid volta a contar com a Liga dos Campeões para conquistar um troféu digno dos seus pergaminhos e a prova tem-se revelado um porto seguro para os "merengues" nos últimos 10 anos, durante os quais conquistou seis títulos.

A situação do Chelsea, que conta com o avançado português João Félix, emprestado pelo Atlético de Madrid, é mais desesperante: 10.º classificado em Inglaterra, só um terceiro sucesso na "Champions" permitirá à equipa londrina regressar ao mais insigne palco continental na próxima época.

O Milan é um caso diferente. Segundo clube mais laureado, com sete troféus, os "rossoneri" têm andado afastados das luzes da ribalta, mas na época passada, com a ajuda inestimável do avançado português Rafael Leão, voltaram a sagrar-se campeões de Itália, 11 após o último sucesso.

Esta temporada ocupa apenas o quarto lugar, a "anos-luz" do Nápoles, que conta com o defesa português Mário Rui para conquistar um "scudetto" que lhe escapa desde os tempos do astro argentino Diego Maradona, e parece estar a transportar essa vontade para a Liga dos Campeões.

Os jogos dos quartos-de-final da Liga dos Campeões estão marcados para 11 e 12 de abril (primeira mão) e para 18 e 19 (segunda mão), enquanto as meias-finais disputam-se em 09 e 10 de maio e em 16 e 17 de maio e a final realiza-se em 10 de junho, na Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.