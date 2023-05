Dono do Inter confessa: "No início da época o único que acreditava era o Lukaku"

Lukaku, ao meio, celebra a qualificação do Inter para a final da Liga dos Campeões

Steven Zhang, proprietário do Inter, faz revelação. Defende Inzaghi das críticas

Steven Zhang, proprietário do Inter, comentou a qualificação do clube para a final da Liga dos Campeões, recordando que no início da época apenas um jogador acreditava em tal feito.

"No início da época era difícil pensar que chegaríamos à final, o único que acreditava nisso era Lukaku: agora esse objetivo tornou-se realidade e estamos felizes", atirou.

"Há sete anos comprámos o Inter e percebemos imediatamente qual era a história do clube e o que tínhamos de fazer: ganhar. E o nosso objetivo continua a ser ganhar com o Inter. Cada época tem a sua própria história, com os seus altos e baixos, e Inzaghi é um vencedor e, por isso, tem-se saído bem", prosseguiu.

Quanto ao adversário preferido para a final, focou-se no Inter: "São duas equipas muito fortes, o City e o Real. Tenho a certeza de que quem chegar à final será difícil de defrontar, mas o Inter vai dar luta e estará à altura da tarefa".