Dois jogadores do Benfica e mais um português na Equipa da Semana da Champions

António Silva e Rafael Leão são os portugueses representados na Equipa da Semana. Aursnes, do Benfica, também figura nos eleitos.

Terminada mais uma jornada de Liga dos Campeões, é conhecida a Equipa da Semana. O Benfica está representado pelo defesa-central António Silva e pelo médio Aursnes - ambos cumpriram todos os minutos frente ao Inter (3-3) e fizeram um golo cada um. O internacional português Rafael Leão, do Milan, também foi escolhido, depois de fazer uma assistência no 1-1 diante do Nápoles.

Courtois, Valverde e Rodrygo, do Real Madrid, Aké e De Bruyne, do Manchester City, e Dimarco, Barella e Lautaro Martínez, do Inter, são os outros jogadores eleitos.