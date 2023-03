Dois alemães esfaqueados, ex-jogador e comentador do Canal Plus agredido

Ainda não há um balanço dos incidentes, detidos e feridos durante a tarde e a noite em Nápoles, mas já se conhecem alguns casos graves

Os incidentes em Nápoles prosseguem e, apesar de ainda não haver um balanço final, já se sabe que dois adeptos do Eintracht Frankfurt foram esfaqueados e um antigo jogador do Bordéus, Lens, Marselha e Zurique, Grégory Sertic, agora comentador do Canal Plus de França, foi confundido com um alemão e também se viu envolvido numa rixa.

Durante a tarde houve cadeiras, pedras e garrafas a voar no centro da cidade e até um carro da polícia foi incendiado.

Já esta noite, os ultras do Nápoles tentaram atacar o local onde os alemães estão hospedados e onde ficaram sob forte vigilância policial, e geraram-se mais incidentes.