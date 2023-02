"Do que eu vi contra o Bayern, Neymar parecia um idoso a jogar"

Felix Magath não gostou do que viu de Neymar na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Felix Magath, antigo futebolista e agora treinador, arrasou a exibição de Neymar no jogo frente ao Bayern Munique, da Liga dos Campeões, que os bávaros venceram por 1-0. O internacional alemão, de 69 anos, diz que o avançado brasileiro parecia "um idoso".

"Aquilo não é futebol. Do que eu vi contra o Bayern, parecia um idoso a jogar. Como espetadores, queremos ver o que o jogador dá à equipa e as formas como ele contribui para o sucesso do grupo. O Neymar até é tecnicamente bom, mas quantos jogadores há hoje em dia tecnicamente bons, que conseguem segurar a bola? Não és um bom jogador apenas porque consegues segurar a bola. Se não te esforçares, nem a melhor das técnicas te vale. Também não adianta só correr", criticou o antigo médio do Hamburgo.