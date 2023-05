"Dérbi de Milão? Impressionado por equipas tão vulgares estarem numa fase adiantada"

Graeme Souness falou ao Daily Mail sobre as eliminatórias da Liga dos Campeões. Lenda do futebol britânico acha que a glória vai ser do Manchester City

Graeme Souness dá o Manchester City como favorito à conquista da Liga dos Campeões. Para a lenda do futebol britânico, o campeão inglês será o novo rei da Europa.

"É sempre complicado prever quem vai ganhar, mas, se digo isto, não estou a correr riscos. Penso que este é o momento em que o Manchester City será o rei da Europa", explicou o antigo jogador do Liverpool, em conversa com o Daily Mail.

Para Souness, a meia-final que colocou frente a frente o Milan e o Inter acabou por ser uma desilusão. O futebol italiano está diferente para pior, segundo o comentador.

"Fiquei impressionado por duas equipas tão vulgares estarem numa fase tão adiantada da competição. Quando joguei em Itália, eram as melhores. Agora, entristece-me ver como é um palco para jogadores que já não conseguem singrar nas grandes ligas: Giroud, Mkhitaryan, Dzeko... Ibrahimovic, que tem 41 anos. O futebol italiano tem problemas financeiros, mas surpreende-me a falta de qualidade", analisou.