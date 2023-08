Definida a 3.ª pré-eliminatória da Champions: há um duelo entre portugueses

Sérgio Oliveira, do Galatasaray, defronta o Olimpija Ljubljana, orientado por João Henriques e com Jorge Silva, David Salehe e Rui Pedro no plantel. O Braga já conhecia o seu adversário: Backa Topola, da Sérvia

Após a conclusão da 2.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões esta quarta-feira, já estão definidos os desafios da 3.ª pré-eliminatória. Nesta ronda o Braga vai defrontar o Backa Topola, da Sérvia.

E há um duelo entre portugueses, no Olimpija Ljubljana-Galatasaray: a equipa eslovena é orientada por João Henriques e tem Jorge Silva, David Salehe e Rui Pedro no plantel, enquanto nos turcos atua Sérgio Oliveira.

No FC Copenhaga atua Diogo Gonçalves e no Marselha Vitinha.

Os jogos da primeira mão são a 8 e 9 de agosto e os da segunda mão a 15 de agosto.

Caminho dos campeões:

Raków Czestochowa (Polónia) vs Aris Limassol (Chipre)

Slovan Bratislava (Eslováquia) vs Maccabi Haifa (Israel)

AEK Atenas (Grécia) vs Dinamo Zagreb (Croácia)

Olimpija Ljubljana (Slovénia) vs Galatasaray (Turquia)

FC Copenhaga (Dinamarca) vs Sparta Praga (Chéquia)

KÍ Klaksvík (Ilhas Faroé) vs Molde (Noruega)

Caminho das Ligas:

BRAGA (PORTUGAL) vs Backa Topola (Sérvia)

Rangers (Escócia) vs Servette (Suíça)

Panathinaikos (Grécia) vs Marseille (França)

PSV Eindhoven (Países Baixos) vs Sturm Graz (Áustria)