Críticas ao Inter: "FC Porto merecia passar" e "Benfica é muito melhor, assusta todos"

Apesar de satisfeito com a passagem do Inter aos quartos de final, Antonio Cassano defende que seria mais justo ter sido o FC Porto a seguir em frente. E, além disso, que a equipa de Milão será eliminada pelo Benfica, que joga "muito melhor".

O antigo futebolista Antonio Cassano foi crítico para com o futebol do Inter, defendendo que o FC Porto merecia ter passado a eliminatória e que o Benfica vai superar os nerazzurri nos quartos de final da Liga dos Campeões. Em declarações no canal da Twitch "Bobo TV", o ex-avançado, de 40 anos, também criticou o futebol italiano, que disse ser "uma seca".

"Como adepto do inter [jogou no clube em 2012/13], digo que foi bom passar a eliminatória, claro. Mas o futebol não presta, o FC Porto merecia ter passado. Ouvi o Inzaghi dizer que 'escreveu um pedaço de história', mas depois vejo que o Inter está a 18 pontos do Nápoles e no ano passado deixaram o título fugir. Acho ridículo", atirou.

E sobre os quartos de final, anteviu: "Juntamente com o Nápoles, o Benfica é a surpresa da Liga dos Campeões. Joga um futebol fantástico, assusta toda a gente. Joga muito melhor que o Inter e vão passar. Espero que a minha equipa siga em frente, mas tenho de analisar e o Benfica é mais sólido, joga melhor, é muito melhor que o Inter", apontou o italiano.

"Temos de ficar felizes pelas equipas que conseguiram apurar-se nas competições europeias, mas a única equipa italiana que me deixa orgulhoso é o Nápoles. A estratégia defensiva pode ser boa por um jogo, mas não posso imaginar equipas como a Juventus e o Inter a deixarem-se eliminar por equipas mais fracas. O futebol italiano é uma seca. Precisamos de uma ideia nova, mas estamos dez anos atrasados. A estratégia não pode ser jogar à defesa", criticou Cassano que jogou no Bari, Roma, Real Madrid, Sampdoria, Milan, Inter e Parma.