Copenhaga, de Diogo Gonçalves, volta sorridente da Islândia

O campeão dinamarquês venceu por 2-0 na casa do Breidablik, na primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Copenhaga, com Diogo Gonçalves a titular, venceu esta terça-feira por 2-0 na visita ao Breidablik, em jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

O antigo extremo do Benfica foi titular no campeão dinamarquês, saindo aos 71 minutos, já depois dos golos de Jordan Larsson, no primeiro minuto, e de Rasmus Falk, aos 32', frente ao vencedor em título da Islândia, que ocupa atualmente o terceiro lugar do campeonato, à 16.ª jornada.

A segunda mão da eliminatória está marcada para o dia 2 de agosto, em Copenhaga.