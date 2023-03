"Contra o Messi, as coisas correram sempre bem. O Cristiano Ronaldo era o nosso problema"

Muller assume que o Bayern teve sempre dificuldades contra Cristiano Ronaldo, quando o português jogava no Real Madrid. Os duelos com o Barcelona, de Messi, não foram tão problemáticos a nível de resultados.

O Bayern Munique festejou a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões, na noite de quarta-feira, e Thomas Muller voltou a encontrar Lionel Messi, um velho conhecido do futebol e de quem, ao que parece, guarda boas memórias. O avançado alemão disse que os bávaros sempre conseguiram bons resultados contra o argentino (que representava o Barcelona). O problema era com o Real Madrid de Cristiano Ronaldo.

"Contra o Messi, as coisas correram sempre bem em termos de resultados. Ao nível de clubes, o Cristiano Ronaldo era o nosso problema quando estava no Real Madrid. Mas tenho o maior respeito pela performance do Messi no Mundial'2022. Foi incrível. Ele carregou a equipa às costas. Não é fácil jogar numa equipa como o PSG, é difícil encontrar o equilíbrio entre todos", referiu Muller em declarações aos jornalistas, após a partida de ontem.

O Bayern, recorde-se, venceu por 2-0, já depois de triunfar em Paris, por 1-0.