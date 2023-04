Aos 57', marca o Manchester City. Haaland faz o 1-0. Rodri chuta para a frente, quase na baliza do City, Haaland amortece de cabeça para De Bruyne que encara o adversário e lança Haaland no espaço. Desta vez, o norueguês não desperdiçou: aproveitou que Upamecano escorregou e marcou com um remate forte de pé esquerdo

HAALAND Puxou de uma cadeira e sentou o Upamecano



@ChampionsLeague | @FCBayern 0 x 1 @ManCity#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/sLtICtZCMr - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) April 19, 2023