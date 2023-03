Conte não gostou de pergunta após ser eliminado: "Só eu é que perco?"

Treinador do Tottenham, que caiu na Champions às mãos do Milan, ficou incomodado. Sobre o futuro, afirmou: "Talvez me despeçam ainda antes de acabar a época, não é esse o problema..."

O Tottenham foi eliminado da Champions pelo Milan e na entrevista rápida após a partida, à Amazon Prime Video, António Conte, treinador dos londrinos, não gostou de uma pergunta que lhe foi colocada, respondendo com alguma aspereza.

"A Europa continua indigestível mais uma vez para um super-treinador como você. Que explicação pode dar?", perguntou o jornalista, numa questão que incomodou o técnico.

"Aqui estamos sempre a falar sobre o treinador e em vez disso devemos falar sobre as equipas porque senão tudo se torna redutor: quando tu ganhas, eu ganho e quando perco, só eu é que perco? Penso que, a um nível geral, devias falar sempre sobre a equipa e o trabalho que se faz e de tudo o resto. Honestamente, faz-me sorrir essa pergunta", disse, de forma sarcástica.

Com contrato com o Tottenham só até ao verão, deixou o futuro no ar: "Com o contrato a expirar, vamos ver como termina a época. Talvez me despeçam ainda antes de acabar a época, não é esse o problema..."