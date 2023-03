Conte após eliminação do Tottenham frente ao Milan: "Sentimos alguma pressão"

Declarações de Antonio Conte, treinador dos spurs, após o Tottenham-Milan (0-0), jogo relativo à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que ditou a eliminação da formação inglesa.

Empate: "Foi o terceiro jogo consecutivo em que não conseguimos marcar golos. Eu penso que o jogo foi equilibrado e acho que podemos fazer muito melhor em termos ofensivos. Eu falo de toda a equipa, não só daqueles que jogam na frente. Eu não posso dizer nada de negativo sobre o comprometimento dos jogadores. Eles deram tudo desde o primeiro minuto e acabámos o jogo com dez unidades. Mas se tenho de encontrar um ponto de vista positivo, é que demos um passo em frente. Jogámos na Conference League no ano passado e não conseguimos passar da fase de grupos. Agora demos um passo em frente mas não chega e, se queremos ser competitivos, temos de lutar".

Qual foi a estratégia para esta segunda mão, após a derrota em Milão (0-1)? "Queríamos colocar pressão com a nossa intensidade na primeira parte, mas tivemos dificuldades no ataque. Encontrámos espaço para receber a bola e criar situações de um para um, mas tivemos dificuldades. Sentimos alguma pressão. Eu acho que eles têm de jogar regularmente neste tipo de jogos para tentarem melhorar. Todos queriam passar à próxima ronda. No primeiro jogo desperdiçámos uma boa oportunidade e o Milan estava sem jogadores importantes, como nós. Temos de continuar a trabalhar e vamos tentar atingir a melhor posição possível no final da temporada".