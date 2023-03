Confrontos noite dentro em Nápoles: italianos provocam, alemães estão barricados

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Depois dos incidentes durante o dia, após a partida prossegue o caos na cidade de Nápoles

Nápoles viveu esta quarta-feira um dia agitado. Antes do Nápoles-Eintracht Frankfurt, centenas de adeptos dos alemães viajaram até à cidade do sul de Itália, mesmo não tendo bilhetes e sendo proibidos de ir ao jogo por decisão do governo transalpino, deixando um rasto de destruição na cidade: causaram estragos nas ruas, em lojas, atiraram cadeiras e outros objetos à polícia e chegaram mesmo a queimar um carro das autoridades.

Já depois da partida, que o Nápoles venceu por 3-0, os adeptos italianos foram provocar os alemães, que tinham sido escoltados pelas autoridades ao albergue onde estavam hospedados. Assim, ainda lá barricados e rodeados por polícia, os adeptos do Nápoles foram à procura de vingança, causando mais estragos, na própria cidade.

Tifosi tedeschi barricati in hotel, la tensione resta molto alta: auto danneggiate negli incidenti con la polizia #Napoli #Eintracht #localteam pic.twitter.com/Onb3OMrsXi - Local Team (@localteamtv) March 15, 2023

Napoli, la tensione resta molto alta. Nuovo tentativo di avvicinamento da parte degli ultras partenopei all'hotel con i tifosi tedeschi #Napoli #Eintracht #localteam pic.twitter.com/EzaVpesmJ6 - Local Team (@localteamtv) March 15, 2023

Ancora scontri... #NapoliEintracht pic.twitter.com/PedQ5F9s7J - Salvatore Sannino (@SaxSan2) March 15, 2023

#Napoli, scontri tra i tifosi dell'#Eintracht e le forze dell'ordine a fine partita: un fermo #napolieintracht pic.twitter.com/eLdC0hJhfn - AGTW (@AGTW_it) March 15, 2023