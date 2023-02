Confira os adversários de FC Porto e Sporting nos "oitavos" da Youth League

Sorteio realizado esta segunda-feira, em Nyon. O caminho até à final four também já ficou definido.

O FC Porto vai defrontar o Liverpool, em Inglaterra, nos oitavos de final da UEFA Youth League, enquanto o Sporting medirá forças com o Ajax, em Alcochete, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira, em Nyon, na Suíça. Os jogos desta ronda (só uma mão) vão ser disputados a 28 de fevereiro e 1 de março.

De recordar que os leões venceram o grupo, passando diretamente aos "oitavos". Os dragões ficaram no segundo lugar, pelo que tiveram de jogar um play-off, onde venceram o Panathinaikos, por 1-0.

Além disso, ficou também definido o caminho das equipas até à final four e pode haver duelo português nos quartos de final. Assim sendo, os sub-19 do FC Porto e os juniores do Sporting vão defrontar-se caso vençam Liverpool e Ajax, respetivamente, nos "oitavos". Esta fase será disputada a 14 e 15 de março.

Na fase seguinte, as meias-finais, este é o esquema possível: Sporting/Ajax/Liverpool/FC Porto contra Barcelona/AZ Alkmaar/Real Madrid/Salzburgo e Dortmund/PSG/Hajduk Splt/Manchester City frente a Milan/Lviv/Atlético de Madrid/Genk.

As meias-finais jogam-se no dia 21 de abril e a final está marcada para 24 do mesmo mês.

Na UEFA Youth League de 2022/23, o campeão em título, o Benfica, foi eliminado ainda na fase de grupos, ao terminar em terceiro, atrás de Paris Saint-Germain e Juventus, esta, entretanto, também eliminada no play-off.

Na competição, o FC Porto foi campeão em 2018/19 e o Benfica em 2021/22, com as águias a terem ainda três finais perdidas, em 2013/14, na estreia da prova, com o FC Barcelona (3-0), em 2016/17 com o Salzburgo (2-1) e em 2019/20 com o Real Madrid (3-2).

Oitavos de final:

Milan-FC Ruh Lviv

Barcelona-AZ Alkmaar

Liverpool-FC Porto

Atlético de Madrid-Genk

Borussia Dortmund-PSG

Hadjuk Split-Manchester City

Sporting-Ajax

Real Madrid-Salzburgo