Com triplete na mira, Guardiola avisa: "Pela história, o Inter é melhor do que nós"

Redação com Lusa

O técnico falava à comunicação social, no Media Open Day organizado pela UEFA, quando faltam quatro dias para a grande final da Champions, em Istambul, onde os citizens vão tentar erguer a primeira "orelhuda" da sua história.

O treinador do Manchester City aceitou esta terça-feira o estatuto de favorito para a final da Liga dos Campeões, contra o Inter, no sábado, embora lembrando que os transalpinos têm a história a seu favor.

"Pela história, o Inter é melhor do que nós. O fizemos na fase de grupos [na Liga dos Campeões], na Premier League e na Taça de Inglaterra não conta. Temos de ser melhores do que eles", começou por dizer Pep Guardiola.

O técnico falava à comunicação social, no Media Open Day organizado pela UEFA, quando faltam quatro dias para a grande final da Champions, em Istambul, onde os citizens vão tentar erguer a primeira "orelhuda" da sua história.

"Estamos acostumados [a ser os favoritos]. Por que razão deve ser perigoso? Temos que aceitar, sabendo da qualidade do adversário. Aceitamos o que as pessoas dizem, não há problema nisso. É uma final contra uma dos melhores equipas. Temos confiança e estou muito otimista, mas ao mesmo tempo não posso negar a qualidade do rival", analisou.

O tricampeão inglês vai enfrentar os nerazzurri, vencedores em 1964, 1965 e 2010, a última com José Mourinho ao leme, e que procuram o seu quarto título, 13 anos depois.

Depois de ter perdido a final da prova na época 2020/21, contra o Chelsea (1-0), no Porto, Guardiola quer, desta vez, que o desfecho seja diferente e deu o mote para obter o triunfo.

"Queremos terminar de forma diferente desta vez, mas temos de saber exatamente o que temos de fazer para vencer este adversário em termos de abordagem. Com e sem bola temos de estar concentrados", apontou.

E acrescentou: "Se o City ganhar, vai para um novo nível".

Na final de sábado, em Istambul, os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva devem constar nas escolhas iniciais de Guardiola, ao contrário do lateral Kyle Walker, que falhou o treino de hoje e permanece em dúvida.

"Ele [Walker] teve um problema nas costas. Ontem [segunda-feira] não estava bem e hoje está um pouco melhor. Não queríamos correr nenhum risco e veremos como estará nos próximos dias", concluiu.

Inter e Manchester City defrontam-se no sábado, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, a partir das 20h00.