Club Brugge sai goleado da Luz e o treinador está por horas: até já tem substituto

Scott Parker vai ser despedido e para o seu lugar volta Alfred Schreuder

A goleada sofrida pelo Club Brugge na Luz contra o Benfica (5-1) traçou o destino do treinador Scott Parker: será despedido nas próximas horas e para o seu lugar vai ser contratado, de novo, Alfred Schreuder.

O jornal Het Nieuwsblad garante que Scott Parker está por horas e que, como mencionado, o holandês Alfred Schreuder volta para tentar salvar a época.

Há um ano Schreuder sagrou-se campeão pelo Club Brugge e no defeso saiu para o Ajax, mas os maus resultados ditaram a sua saída do emblema holandês, pelo que está livre e com vontade de voltar ao clube belga, garante o Het Niewsblad, que afirma que no Brugge consideram a contratação de Scott Parker um erro claro de casting.