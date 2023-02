Christophe Galtier: "Tivemos uma boa conversa no balneário com os jogadores"

Declarações do treinador do PSG, Christophe Galtier, após a derrota caseira com o Bayern, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Sobre o jogo: "Tivemos uma hora de jogo difícil contra uma equipa que nos privou da bola. Esperávamos isso, pois não tínhamos muita profundidade no nosso onze. O Hakimi teve problemas físicos na primeira metade. Jogou muito durante o Campeonato do Mundo e sentiu dores. Tentámos gerir o melhor que pudemos."

A esperança na segunda mão: "Espero que possamos recuperar alguns jogadores. Veremos. É uma eliminatória a duas mãos e ainda não há equipas eliminadas ou qualificadas. Estou muito esperançado. Tivemos uma boa conversa no balneário com os jogadores. Não serve de desculpa, mas este é um momento em que a equipa não está no seu melhor e não está na plena força".