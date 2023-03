Chelsea vence segunda mão frente ao Dortmund e segue para os "quartos" da Champions

João Félix foi titular no conjunto londrino, que anulou a derrota (0-1) na primeira mão com golos de Raheem Sterling e Kai Havertz, de grande penalidade.

O Chelsea operou esta terça-feira uma reviravolta na eliminatória frente ao Dortmund, vencendo por 2-0 em Stamford Bridge na segunda mão, resultado que lhe garantiu a presença nos quartos de final da Liga dos Campeões, juntamente com o Benfica.

Após a derrota por 0-1 na Alemanha, os londrinos, que alinharam com João Félix a titular - saiu aos 67 minutos - abriram o marcador à beira do intervalo (43'), por via de um remate de Raheem Sterling que empatou a eliminatória.

Na segunda parte, uma mão na bola de Marius Wolf levou à marcação de uma grande penalidade para os ingleses, motivando muito protestos da equipa de Raphael Guerreiro, que também alinhou de início.

Se à primeira tentativa Kai Havertz acertou no poste - lance foi repetido devido a invasão de área por parte dos jogadores - à segunda conseguiu abanar as redes alemãs, colocando o Chelsea em vantagem.

Veja os golos da partida:

Sterling empata a eliminatória



@ChampionsLeague | @ChelseaFC 1 x 0 @BVB #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/d1DRSTvBpw - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) March 7, 2023