Chelsea-Dortmund começa mais tarde devido a atraso dos alemães

A UEFA anunciou que o jogo começa dez minutos depois das 20h00, porque o autocarro do Borussia Dortmund chegou atrasado ao estádio... e a culpa é do trânsito.

O congestionamento provocado pelos milhares de adeptos do Chelsea que circularam nas imediações do estádio Stamford Bridge provocou trânsito intenso nas ruas de Londres, levando ao atraso da chegada do Borussia Dortmund ao estádio.

Os alemães chegaram ao recinto cerca de meia hora mais tarde do que o previsto.

Por esse motivo, a UEFA anunciou que a partida, referente à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, começa às 20h10, dez minutos mais tarde do que o suposto.

Na primeira mão, recorde-se, os alemães venceram por 1-0.