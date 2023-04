Ano de 2026 pode ficar marcado pela realização de jogos da prova milionária fora da Europa.

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, admite que os Estados Unidos podem receber no futuro jogos da Liga dos Campeões. Numa entrevista concedida a Roger Bennett na "Men in Blazers", o líder do organismo que rege o futebol europeu deixou essa possibilidade totalmente em aberto para 2026.

"A Champions em Los Angeles, Nova Iorque ou até Atlanta? É possível. Começámos a falar sobre isso, mas depois chegou o Mundial, em 2024 há Europeu, este ano a final é em Istambul, em 2024 em Londres e em Munique depois [2025]. Depois disso, vamos ver. É possível", reconheceu.

"O futebol é extremamente popular nos Estados Unidos. Os americanos estão dispostos a pagar uma grande quantia pelo melhor. Seguem o futebol europeu como os amantes de basquetebol europeus acompanham a NBA. É um mercado prometedor e muito importante para o futuro", justificou.