Cassano disse que "o Benfica é muito melhor que o Inter" e Materazzi já reagiu

Antigo defesa do Inter não deixou passar a antevisão feita por Cassano, que dava as águias como favoritas

Quando o sorteio da Champions ditou o confronto entre o Inter e o Benfica nos quartos de final, Antonio Cassano deu o clube encarnado como favorito, elogiando a qualidade de jogo dos comandados de Roger Schmidt. Agora, após o desfecho da eliminatória, Marco Materazzi, antigo defesa nerazzurri, não deixou passar essas declarações em claro.

"Antonio, é assim que se faz a fortuna de Nicola Ventola que diz sempre o oposto do que tu dizes e ganha sempre", atirou Materazzi, que aproveitou para lançar a partida das meias-finais contra o Milan com uma foto dele e de Rui Costa com as camisolas dos dois clube de Milão.

"O Benfica joga um futebol maravilhoso, assusta a todos. Jogam muito melhor do que o Inter e vão passar: espero que a minha equipa passe, mas eu analiso. O Benfica é sólido, joga melhor e é proativo: muito melhor do que o Inter. Se alguém diz que o Inter é muito mais forte que o Benfica, eu pergunto: com base em quê?", tinha dito Cassano na Bobo TV.