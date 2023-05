Carvajal visado pela imprensa inglesa: "Vergonhosas palhaçadas"

Jornal Mirror não gostou das atitudes do lateral espanhol, que se envolveu numa escaramuça com Grealish, na reta final do primeiro tempo. Real Madrid e Manchester City empataram a uma bola, na primeira mão das meias-finais da Champions

Dani Carvajal protagonizou com Jack Grealish um dos duelos mais quentes da partida entre Real Madrid e Manchester City, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões. A imprensa inglesa não gostou do comportamento do lateral espanhol.

Destacando as "vergonhosas palhaçadas", o jornal Mirror lembrou que o lateral conseguiu um feito ao chegar ao intervalo sem ter visto o cartão amarelo. O suposto "teatro", depois do empurrão a Grealish junto à linha final, também foi muito criticado.

"A ironia desagradável é que o empurrão violento de Carvajal podia ter causado uma lesão grave a Grealish, mas o defesa espanhol caiu como se tivesse levado uma pancada", escreveu a imprensa inglesa.