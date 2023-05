Carvajal admite após goleada: "O Manchester City foi melhor do início ao fim"

Declarações de Dani Carvajal, lateral direito merengue, após o Manchester City-Real Madrid (4-0), jogo da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões (5-1 em agregado).

Como explica uma derrota tão pesada? "O adversário foi melhor do início ao fim. Encostou-nos bastante e o resultado está visto".

​​​​​​​Podiam ter feito algo mais? "Faltou-nos um pouco mais de... não diria atitude. Mas baixámos os níveis demasiado cedo e quando demos um passe em frente, tivemos os nossos melhores minutos. Vamos trabalhar no duro e voltaremos mais fortes".

Qual foi a estratégia definida pelo Real Madrid? "Este campo é muito difícil, eles aqui são muito fortes. Mas é certo que, depois do primeiro jogo, ficámos com sensações de que jogaríamos melhor com bola".

Balanço da temporada: "Ainda faltam uns jogos, os nossos rivais são os melhores rivais. Queremos acabar o mais acima possível e é uma pena não podermos estar em mais uma final, mas parabéns ao adversário, que foi melhor. Cabeça levantada, temos gente jovem e com muita fome de sucesso. Voltaremos mais fortes e quanto a balanços, só no dia 4 de junho".