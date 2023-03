"Mbappé tem de deixar o PSG o mais depressa possível. Quanto mais cedo chegar ao Real Madrid..."

Declarações do antigo central, após o final do encontro entre o Bayern e o PSG (2-0), que materializou a eliminação dos parisienses nos oitavos da Champions

Pelo segundo ano consecutivo, o PSG caiu nos oitavos da Champions. Uma nova derrota ante o Bayern, por 2-0, fez aumentar os rumores de uma saída de Mbappé e Jamie Carragher foi uma das vozes que abordou o tema.

"Mbappé tem de deixar o PSG o mais depressa possível. Eles estão longe de ganhar a Liga dos Campeões e penso que não irão melhorar o suficiente no próximo ano para a ganhar. Quanto mais cedo ele chegar ao Real Madrid, melhor para ele", explicou, na CBS Sports.

O antigo central do Liverpool ficou contente com o desfecho da eliminatória.

"Estou encantado pelo PSG ter sido eliminado. Simplesmente não gosto de nada do que está à volta do clube. Não são uma equipa. Nos últimos sete anos, foram eliminados cinco vezes nos oitavos. Gastaram mais dinheiro, têm os melhores jogadores do mundo e não conseguem ganhar nada. É brilhante porque mostra como é importante ser uma equipa", explicou.