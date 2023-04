Carlo Ancelotti: "Pedi uma explicação a Rodrygo e depois esteve muito bem"

Declarações de Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, após o triunfo sobre o Chelsea (2-0) na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões

Sobre o jogo: "Sabíamos que tínhamos de sofrer neste tipo de jogo, eles tentaram de tudo, criaram-nos problemas especialmente no flanco esquerdo, depois resolvemos a questão. É normal sofrer. ".

A defesa de Courtois: "Eles ficariam à frente no marcador, a defesa foi muito importante e depois no segundo tempo conseguimos melhorar e tivemos mais espaço para fazer transições e marcamos dois grandes golos".

Conversa com Rodrygo antes do golo: "Foi um problema defensivo, pedi-lhe uma explicação e depois ele foi muito bem".

Cartão amarelo para Militão que é baixa no próximo jogo: "Fiquei um pouco preocupado porque poderia ter sido difícil manter dez homens, mas depois ele fez um jogo espectacular. Ele não jogará na primeira parte da semifinal, mas esperemos que a Alaba possa recuperar. Ele teve um problema com o tendão. Karim teve uma pancada, um pisão no pé, começou a incomodá-lo no final do jogo e nós mudámo-lo".

Leia também Vídeos Ronaldo fez um "mata-leão" a um adversário na derrota frente ao Al Hilal Cristiano Ronaldo protagonizou um momento insólito no encontro entre Al Hilal e Al Nassr, para o campeonato da Arábia Saudita. O internacional português fez um "mata-leão" a um jogador contrário já na segunda parte, num sinal de frustração que lhe valeu um amarelo. O Al Hilal venceu por dois golos sem resposta.